Bocchetta poltrone PET

Bocchetta extra larga per tappezzeria per rimuovere in modo affidabile lo sporco, in particolare peli di animali, dai tessuti dell'auto e della casa con gli aspirapolvere e gli aspirapolvere a spruzzo e a secco Home & Garden.

La bocchetta per tappezzerie garantisce risultati di pulizia eccellenti grazie alla sua parte inferiore maneggevole e ai quattro sollevatori a filo extra larghi, che aderiscono perfettamente alla superficie da pulire durante l'aspirazione. In questo modo, lo sporco, in particolare i peli di animali, viene aspirato in modo rapido e affidabile dalle superfici tessili di auto e casa. La bocchetta per tappezzerie ha una generosa larghezza di lavoro di 180 millimetri ed è adatta agli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e alle macchine a spruzzo e estrazione.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello extra largo (larghezza di lavoro 180 mm) con parte inferiore manovrabile e quattro alzafili extra larghi
  • Offre prestazioni di pulizia migliorate e risparmio di tempo rispetto alla bocchetta standard per tappezzeria.
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) NW 35
Larghezza di lavoro (mm) 180
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 180 x 75 x 95
Aree di applicazione
  • Tappetini
  • Sedile posteriore
  • Interni auto
  • Tappetino
  • Tappetini
  • Cestini e cucce per animali domestici
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Materassi
  • Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini