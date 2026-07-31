La bocchetta per tappezzerie garantisce risultati di pulizia eccellenti grazie alla sua parte inferiore maneggevole e ai quattro sollevatori a filo extra larghi, che aderiscono perfettamente alla superficie da pulire durante l'aspirazione. In questo modo, lo sporco, in particolare i peli di animali, viene aspirato in modo rapido e affidabile dalle superfici tessili di auto e casa. La bocchetta per tappezzerie ha una generosa larghezza di lavoro di 180 millimetri ed è adatta agli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e alle macchine a spruzzo e estrazione.