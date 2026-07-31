Bocchetta poltrone PET
Bocchetta extra larga per tappezzeria per rimuovere in modo affidabile lo sporco, in particolare peli di animali, dai tessuti dell'auto e della casa con gli aspirapolvere e gli aspirapolvere a spruzzo e a secco Home & Garden.
La bocchetta per tappezzerie garantisce risultati di pulizia eccellenti grazie alla sua parte inferiore maneggevole e ai quattro sollevatori a filo extra larghi, che aderiscono perfettamente alla superficie da pulire durante l'aspirazione. In questo modo, lo sporco, in particolare i peli di animali, viene aspirato in modo rapido e affidabile dalle superfici tessili di auto e casa. La bocchetta per tappezzerie ha una generosa larghezza di lavoro di 180 millimetri ed è adatta agli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e alle macchine a spruzzo e estrazione.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello extra largo (larghezza di lavoro 180 mm) con parte inferiore manovrabile e quattro alzafili extra larghi
- Offre prestazioni di pulizia migliorate e risparmio di tempo rispetto alla bocchetta standard per tappezzeria.
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|NW 35
|Larghezza di lavoro (mm)
|180
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|180 x 75 x 95
Macchine compatibili
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