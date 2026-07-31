Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile ad alta pressione molto flessibile con rivestimento esterno in gomma e acciaio intrecciato
Connessione: 1/8 "
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 250
Attacco filettato EASY!Lock
Lunghezza (m) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,4
Macchine compatibili
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