Het is met hogedrukreinigers lastig werken bij onvoldoende licht. Of het nu is vanwege de korte winterse dagen of onverlichte ruimtes en plaatsen: het reinigingsresultaat wordt er niet beter op en onze klanten, met name uit de bouwsector of de landbouw, hebben daar last van. Onze LED-sproeierlamp met een lichtopbrengst van 170 lumen brengt licht in de duisternis.​ Werkruimtes zijn optimaal verlicht, wat het zicht minstens 5 volledige werkuren aanzienlijk verbetert en waardoor het reinigingsresultaat weer is zoals verwacht.​ De directe montage op de spuitlans van ons EASY! Force hogedrukpistool is heel eenvoudig. Dankzij het lage gewicht van de sproeierlamp merk je er nauwelijks wat van tijdens het werken en hij is ook nog eens waterdicht. Inclusief twee CR123 lithium-ion accu's. Extra accu’s zijn los verkrijgbaar.