LED-mondstukverlichting
Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.
Het is met hogedrukreinigers lastig werken bij onvoldoende licht. Of het nu is vanwege de korte winterse dagen of onverlichte ruimtes en plaatsen: het reinigingsresultaat wordt er niet beter op en onze klanten, met name uit de bouwsector of de landbouw, hebben daar last van. Onze LED-sproeierlamp met een lichtopbrengst van 170 lumen brengt licht in de duisternis. Werkruimtes zijn optimaal verlicht, wat het zicht minstens 5 volledige werkuren aanzienlijk verbetert en waardoor het reinigingsresultaat weer is zoals verwacht. De directe montage op de spuitlans van ons EASY! Force hogedrukpistool is heel eenvoudig. Dankzij het lage gewicht van de sproeierlamp merk je er nauwelijks wat van tijdens het werken en hij is ook nog eens waterdicht. Inclusief twee CR123 lithium-ion accu's. Extra accu’s zijn los verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Waterdichte uitvoering
- Ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers
- Zeer eenvoudig te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool.
Krachtige LED-technologie
- Lichtgewicht ontwerp en een lange gebruiksduur.
- Lichtopbrengst van meer dan 170 lumen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
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Toepassingen
- Voor hogedrukreiniging onder slechte lichtomstandigheden, speciaal voor in de landbouw en bouwsector.
Reserveonderdelen LED-mondstukverlichting
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.