RM container 1l voor beker schuimlans Advanced

Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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