Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar

De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).

Kenmerken en voordelen
Bijzonder flexibele hogedrukslang met rubberen buitenbekleding en metaalomvlechting
  • Ideaal voor rioolreiniging, ook nauwe plekken zijn geen probleem.
  • Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
  • Drukbestendig tot 250 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 250
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 10
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,9
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Reserveonderdelen Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.