Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me

Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingsstuk.

Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zilver
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
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