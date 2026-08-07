Flächenreiniger FRV 30 Me
Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.
Met de oppervlaktereiniger FRV 30 Me van roestvrij staal kunt u reinigen met heet water tot 85°C. Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de oppervlaktereiniger FRV 30 Me nog efficiënter schoon, binnenshuis en buitenshuis. De FRV 30 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 7,5 m. Niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken van de krachtige oppervlaktereiniger. Technische gegevens: max. 250 bar, 1300 l/u. (De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld.)
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Zilver
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,6
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Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.