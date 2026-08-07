Met de oppervlaktereiniger FRV 30 Me van roestvrij staal kunt u reinigen met heet water tot 85°C. Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de oppervlaktereiniger FRV 30 Me nog efficiënter schoon, binnenshuis en buitenshuis. De FRV 30 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 7,5 m. Niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken van de krachtige oppervlaktereiniger. Technische gegevens: max. 250 bar, 1300 l/u. (De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld.)