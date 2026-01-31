Cu ajutorul duzei practice pentru mașină compatibila cu aspiratorul multifuncțional, puteți aspira rapid și fără efort suprafețele textile din mașină, inclusiv portbagajul, scaunele, scaunele din spate și spațiul pentru picioare. Duza este, de asemenea, potrivită pentru aspirarea suprafețelor tapisate și a saltelelor din casă.