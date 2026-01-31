Duza auto pentru aspiratoarele WD

Aspirare rapidă, fără efort: Cu ajutorul duzei pentru autoturisme, puteți curăța suprafețele textile din mașină și din casa în mod convenabil și temeinic.

Cu ajutorul duzei practice pentru mașină compatibila cu aspiratorul multifuncțional, puteți aspira rapid și fără efort suprafețele textile din mașină, inclusiv portbagajul, scaunele, scaunele din spate și spațiul pentru picioare. Duza este, de asemenea, potrivită pentru aspirarea suprafețelor tapisate și a saltelelor din casă.

Caracteristici si beneficii
Duză optimizată într-un design nou pentru o îndepărtare fiabilă a murdăriei
Duza este practică, se potrivește perfect în mână și este ușor de utilizat
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) NW 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 258 x 105 x 40
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Portbagaj auto
  • Scaune auto
  • Bancheta auto
  • Mocheta auto
  • Covorașe
  • Tapițerie
  • Mobilier tapițat
  • Saltele