Duza de aspirare umeda si uscata comutabila cu varf de stationare integrat
Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita pentru aspirarea perfecta a murdariei. Adaptare usoara la murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior. Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.
Indiferent daca avem de-a face cu murdarie uscata sau umeda, fina sau aspra - duza comutabila uda si de aspirare cu uscare asigura aspirarea perfecta a murdariei si impresioneaza prin comportamentul glisant optim datorita cilindrilor laterali. Acesta se poate adapta rapid si usor la murdaria umeda si uscata prin intermediul unui comutator de picior. Include varful practic de parcare pentru parcarea intermediara rapida si confortabila a tevii de aspirare a duzei de podea pe durata pauzelor de lucru.
Caracteristici si beneficii
Aspirare optima a murdariei pentru curatarea uscata si umeda cu ajutorul a doua benzi de periere integrate si/sau a insertiilor din cauciuc
Adaptare convenabila la tipul respectiv de murdarie datorita comutatorului practic pentru picior
Efort minim necesar pentru aspirare datorita proprietatilor foarte bune de alunecare prin cilindrii laterali
Varf de stationare integrat pentru prinderea duzei de podea pe dispozitiv
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 70 x 124
Produse compatibile
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Poteci
- Loc de intrare
- Cameră pentru hobby
- Pivniță
- Garaj
- Atelier
- Renovare
- Aspirare eficientă a lichidelor