Indiferent daca avem de-a face cu murdarie uscata sau umeda, fina sau aspra - duza comutabila uda si de aspirare cu uscare asigura aspirarea perfecta a murdariei si impresioneaza prin comportamentul glisant optim datorita cilindrilor laterali. Acesta se poate adapta rapid si usor la murdaria umeda si uscata prin intermediul unui comutator de picior. Include varful practic de parcare pentru parcarea intermediara rapida si confortabila a tevii de aspirare a duzei de podea pe durata pauzelor de lucru.