Duza extra-lungă pentru rosturi, complet revizuită, este acum mai subţire şi impresionează cu o mai bună manevrabilitate. Locurile greu accesibile, cum ar fi spațiile înguste, crăpăturile și zonele de îmbinare din mașină, precum și din casă, pot fi curățate acum cu un confort sporit. Este potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden.