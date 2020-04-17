Set duze pentru uz casnic
Set de accesorii versatil pentru comutarea între duza pentru podea uscată și cea pentru tapițerie. Potrivit pentru toate aspiratoarele Kärcher cu funcții de aspirare umed-uscat și pentru aparatele de curățare cu spray-extracție destinate utilizării în casă.
Setul pentru uz casnic vine cu accesorii ideale pentru o varietate de sarcini de curățare obișnuite, o duză pentru podea comutabilă și o duză pentru tapițerie. Duza cu comutator este potrivită atât pentru covoare, cât și pentru pardoseli dure. Duza practică pentru tapițerie este perfectă pentru o aspirare delicată a mobilierului tapițat și a altor suprafețe tapițate.
Caracteristici si beneficii
Duza pentru podea uscată comutabilă
- Dispune de un comutator ergonomic de picior pentru a ajusta rapid și ușor duza pentru podea în funcție de diferitele tipuri de pardoseli (de exemplu, covor sau laminat/parchet).
- Simbolurile pentru covor și podea dură, familiare de la aspiratoarele cu funcții de aspirare uscată, fac foarte ușor selectarea setării potrivite.
Cu talpa de stationare pe aparat inclusa (poate fi folosit doar pentru aspiratoarele cu funcții de aspirare umed-uscat WD).
- Poate fi atașat la duza pentru podea, dacă este dorit.
- Creat pentru parcare intermediară rapidă și ușoară a tubului de aspirare și a duzei în timpul întreruperilor de lucru.
Duza pentru tapițerie cu două elemente pentru ridicarea firelor.
- Pentru curățarea delicată și completă a tapițeriei, mobilierului tapițat și suprafețelor textile.
Set de accesorii pentru toate aspiratoarele cu funcții de aspirare umed-uscat și pentru aparatele de curățare cu spray-extracție de la Kärcher
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (parts)
|3
|Diametru nominal standard (mm)
|ID 35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 65 x 257
Produse compatibile
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Covoare
- Podele dure
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Saltele