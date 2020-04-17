Setul pentru uz casnic vine cu accesorii ideale pentru o varietate de sarcini de curățare obișnuite, o duză pentru podea comutabilă și o duză pentru tapițerie. Duza cu comutator este potrivită atât pentru covoare, cât și pentru pardoseli dure. Duza practică pentru tapițerie este perfectă pentru o aspirare delicată a mobilierului tapițat și a altor suprafețe tapițate.