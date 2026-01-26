Kiselina za skidanje kamenca PressurePro RM 101, 5l

Sredstvo za dekalcifikovanje na bazi hlorovodonične kiseline, posebno namenjeno grejačima visokopritisnih čistača. Razmekšava izuzetno uporni kamenac i ostatke deterdženta, dok istovremeno štiti od korozije.

Sredstvo za dekalcifikovanje ima trenutno dejstvo na svim neorganskim naslagama: PressurePro RM 101 kiselina za skidanje kamenca kompanije Kärcher brzo uklanja čak i najuporniji kamenac i ostatke deterdženta, dok nudi dugotrajnu zaštitu od korozije svih vodovodnih cevi kompresorskih čistača na hladnu i vruću vodu. RM 101 može povratiti performanse kalcifikovanih grejača, na taj način povećati protok vode, smanjiti potrošnju struje tokom čišćenja i poboljšati ukupne performanse jedinice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 1
Težina (kg) 5,6
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Odmašćivanje, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
  • Održavanje uređaja, skidanje kamenca sa sistema kroz koje prolazi vrela voda.
Pribor