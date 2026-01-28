Le détergent actif PressurePro RM 81 eco!efficiency universel alcalin haute concentration est un peu à part dans notre gamme de détergents, puisqu'il est spécialement conçu pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec mode eco!efficiency (et n'importe quel autre nettoyeur haute pression). Ce puissant détergent haute pression haute concentration offre une puissance de nettoyage maximale dès une température de l'eau de 60 °C, s'utilise avec parcimonie (à partir de 0,2 %) et est respectueux de l'environnement ainsi que des matériaux, sans danger pour les surfaces peintes. La formulation hautement concentrée, favorisant l'action du séparateur d'huile et sans silicone élimine sans effort les souillures tenaces d'huile, de graisse, de protéines, de sucres et les souillures minérales. Elle a de multiples applications possibles, de l'industrie agroalimentaire au secteur des transports en passant par l'agriculture. Sa puissance de nettoyage convient autant pour les surfaces, les convoyeurs à bande, les caisses, les réservoirs, les fûts, les chambres froides des cuisines industrielles, boucheries et abattoirs que pour les machines agricoles et autres véhicules, moteurs, pièces ou bâches. Le détergent s'utilise à cette fin également en mode vapeur jusqu'à une température de 150 °C.