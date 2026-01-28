Het universele, sterk geconcentreerde, alkalische PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency is een hoogtepunt onder onze reinigers, omdat het speciaal is ontwikkeld door Kärcher voor gebruik met hogedrukreinigers met eco!efficiency modus (hoewel het ook kan worden gebruikt met alle andere hogedrukreinigers). Dit krachtige, sterk geconcentreerde reinigingsconcentraat bereikt zijn volledige reinigingskracht bij een watertemperatuur van slechts 60°C. Het kan ook in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt (vanaf 0,2%), is zeer milieuvriendelijk en is zacht voor materialen, inclusief geschilderde oppervlakken. De sterk geconcentreerde, gemakkelijk te scheiden en siliconenvrije formulering verwijdert moeiteloos hardnekkige olie, vet, eiwit, suiker en minerale verontreinigingen en is ideaal voor talloze toepassingen in de voedingsindustrie, landbouw en transportindustrie. Het kan oppervlakken, transportbanden, kratten, tanks, vaten en koelcellen in commerciële keukens, slagerijen en slachthuizen net zo effectief reinigen als landbouwmachines en andere voertuigen, motoren, onderdelen of hoezen. Het kan ook worden gebruikt bij temperaturen tot 150°C in de stoomfase.