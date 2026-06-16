Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 20l
Ce nettoyant en profondeur liquide surpuissant élimine les souillures les plus tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie, les résidus de combustion et le glaçage brûlé. Sans NTA.
Le détergent pour résidus de combustion PressurePro RM 33 haute concentration, extrêmement économique et ainsi très rentable est la solution de tensioactifs et d'agents complexants la plus efficace de Kärcher. Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées de l'industrie agroalimentaire et des boulangeries, ce puissant nettoyant en profondeur élimine notamment les salissures alimentaires typiques sur presque toutes les surfaces résistantes aux alcalis, machines, appareils et ustensiles. Les résidus de combustion, les protéines, la graisse, l'huile, la suie et les sucres calcinés sont éliminés sans résidus. Chariots de service, plaques de cuisson et fours, installations de fumaison, de rôtisserie et de grillade, fumoirs, fours à convection, chambres froides : la liste d'applications possibles est presque infinie. Le détergent pour résidus de combustion PressurePro RM 33 est exempt de parfums et de colorants et se rince facilement sans laisser de résidus.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids emballage inclus (kg)
|26,6
Propriétés
- Détergent haute pression efficace
- Décolle même les résidus d'huile, de graisse, de goudron, de suie et de combustion les plus tenaces
- Particulièrement adapté aux salissures alimentaires typiques comme les résidus de combustion, les sucres calcinés et les souillures de graisse
- Agit rapidement
- Convient au nettoyage des surfaces en acier inoxydable et en céramique
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Grills
- Grandes cuisines