Huishoudset
Handige accessoireset voor het wisselen tussen vloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.
Met zijn omschakelbare vloerzuigmond en meubelzuigmond bevat de huishoudset ideale accessoires voor tal van gangbare schoonmaaktaken. De vloerzuigmond wordt met een voetschakelaar omgeschakeld, waardoor hij geschikt is voor zowel tapijt als harde vloeren. De praktische meubelzuigmond met twee draadopnemers is dan weer ideaal voor het voorzichtig stofzuigen van gestoffeerde meubels en andere bekleding.
Kenmerken en voordelen
Verwisselbare zuigmond (droog)
- Het heeft een ergonomische voetschakelaar om de vloerzuigmond snel en eenvoudig aan te passen voor verschillende vloerbedekkingen (bijv. tapijt of laminaat/parket).
- De symbolen voor tapijt en harde vloeren, bekend van droogzuigers, maken het heel eenvoudig om de juiste instelling te kiezen.
Inclusief parkeerclip (kan alleen worden gebruikt voor WD-stofzuigers)
- Kan, indien gewenst, aan de vloerzuigmond worden bevestigd.
- Ontworpen voor het snel en eenvoudig tussentijds parkeren van de zuigbuis en het mondstuk tijdens werkonderbrekingen.
Meubelstofzuigmond met twee draadheffers
- Voor de zachte en grondige reiniging van bekleding, gestoffeerde meubels en textiele oppervlakken.
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|3
|Standaard nominale diameter (mm)
|ID 35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 65 x 257
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Tapijten
- Harde vloeren
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen