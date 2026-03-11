Воден филтър

Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода.

Водният филтър предпазва помпата с високо налягане срещу замърсявания от мръсна вода. Филтрирането на вода увеличава живота на водоструйката. Водният филтър е подходящ за всички водоструйки от клас K 2-K 7.

Характеристики и предимства
Защита на помпата на водоструен уред от замърсяващи частици от нечиста вода
  • Повишаване на експлоатационния живот на водоструйния уред
Спецификации

Технически данни

Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,073
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,096
Размери (Д х Ш х В) (мм) 117 x 50 x 50
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.