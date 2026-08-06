До 98 °C гореща вода от водоструйка с подгряване на Kärcher и нашият накрайник за отстраняване на плевели WR 10 с 10-сантиметрова пръскаща глава гарантират ефективно и резултатно премахване на плевели и в ограничени пространства. Вграденият адаптер за дюзи осигурява оптимален поток на горещата вода и също така позволява да се използва всяка от нашите водоструйки. Компактният и лек дизайн на накрайника за отстраняване на плевели улеснява вашата работа и позволява безпроблемна, както и по-дълга, непрекъсната работа.