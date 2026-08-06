WR 10
В комбинация с водоструйки с гореща вода, нашият накрайник за премахване на плевели WR 10 позволява бързо и цялостно отстраняване на плевелите. С 10 см пръскаща глава и адаптер за дюза.
До 98 °C гореща вода от водоструйка с подгряване на Kärcher и нашият накрайник за отстраняване на плевели WR 10 с 10-сантиметрова пръскаща глава гарантират ефективно и резултатно премахване на плевели и в ограничени пространства. Вграденият адаптер за дюзи осигурява оптимален поток на горещата вода и също така позволява да се използва всяка от нашите водоструйки. Компактният и лек дизайн на накрайника за отстраняване на плевели улеснява вашата работа и позволява безпроблемна, както и по-дълга, непрекъсната работа.
Характеристики и предимства
Ефективно премахване на плевели с оптималната комбинация от накрайник за отстраняване на плевели и водоструйка с гореща вода.
- Вграден адаптер за дюзи за правилния обем вода за всяка водоструйка с гореща вода на Kärcher.
- Най-новата технология на горелките на Kärcher осигурява оптимална температура на водата за отстраняване на плевели (до 98°C).
Компактен накрайник за премахване на плевели с олекотен дизайн.
- Компактният дизайн позволява работа в ограничени пространствени условия.
- Олекотената конструкция облекчава потребителя и позволява по-дълги работни интервали.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло (кг)
|0,3
|Тегло с опаковката (кг)
|0,717
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Сфера на приложение
- Ефективно, без химикали и удобно премахване на плевели в общинска среда.