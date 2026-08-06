Идеален за премахване на плевелите на по-големи площи, като пътеки или паркинги, нашата WR 100 приставка за премахване на плевели демонстрира своите силни качества, особено в комбинация с една от нашите водоструйки с гореща вода. Оптималната температура на водата до 98 ° C гарантира ефективно и много удобно отстраняване на нежеланите плевели. Със 100 см широчина за премахване на плевели с равномерно разпределение на водата, вие работите бързо, като по този начин спестявате време, докато вграденият адаптер на дюзите винаги гарантира перфектно съчетан обем вода, независимо от използвания препарат за гореща вода за водоструйка. Съответното шаси значително олекотява товара ви, като по този начин осигурява максимален комфорт при работа.