WR 100
Удобно и бързо отстраняване на плевелите: WR 100 е средство за премахване на плевели с шаси, ширина на дюзите 100 cm и вграден адаптер за дюзи за използване с пводоструйки с гореща вода.
Идеален за премахване на плевелите на по-големи площи, като пътеки или паркинги, нашата WR 100 приставка за премахване на плевели демонстрира своите силни качества, особено в комбинация с една от нашите водоструйки с гореща вода. Оптималната температура на водата до 98 ° C гарантира ефективно и много удобно отстраняване на нежеланите плевели. Със 100 см широчина за премахване на плевели с равномерно разпределение на водата, вие работите бързо, като по този начин спестявате време, докато вграденият адаптер на дюзите винаги гарантира перфектно съчетан обем вода, независимо от използвания препарат за гореща вода за водоструйка. Съответното шаси значително олекотява товара ви, като по този начин осигурява максимален комфорт при работа.
Характеристики и предимства
Ефективно премахване на плевели с оптималната комбинация от накрайник за отстраняване на плевели и водоструйка с гореща вода.
- Вграден адаптер за дюзи за правилния обем вода за всяка водоструйка с гореща вода на Kärcher.
- Най-новата технология на горелките на Kärcher осигурява оптимална температура на водата за отстраняване на плевели (до 98°C).
За спестяване на време при премахване на плевели на по-големи площи.
- 100 сантиметра широка дюза с равномерно разпределение на водата и висока производителност.
- Интегрирано шаси за максимален комфорт при работа.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло (кг)
|1,2
|Тегло с опаковката (кг)
|2,8
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Сфера на приложение
- Ефективно, без химикали и удобно премахване на плевели в общинска среда.