Бързо и удобно: Нашият накрайник за премахване на плевели WR 20 показва истинското си умение, когато се комбинира с водоструйка с гореща вода от Kärcher За ефективно отстраняване на плевелите водоструйката осигурява оптимална температура на водата от 98 ° C. Адаптерът на дюзата гарантира оптимизиран поток на горещата вода при 20 см широк струйник, като по този начин улеснява трайното отстраняване на нежеланите плевели.