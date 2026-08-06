WR 20

За цялостно отстраняване на плевелите: Накрайникът за премахване на плевели WR 20 за използване с водоструйка с гореща вода от Kärcher. Оборудван с 20 cm широка дюза и адаптер за дюзи.

Бързо и удобно: Нашият накрайник за премахване на плевели WR 20 показва истинското си умение, когато се комбинира с водоструйка с гореща вода от Kärcher За ефективно отстраняване на плевелите водоструйката осигурява оптимална температура на водата от 98 ° C. Адаптерът на дюзата гарантира оптимизиран поток на горещата вода при 20 см широк струйник, като по този начин улеснява трайното отстраняване на нежеланите плевели.

Характеристики и предимства
Оптимизирана съвместимост на уреда за почистване с високо налягане и накрайника за плевели за ефективно премахване на плевели.
  • Вграденият адаптер за дюзи гарантира постоянен воден поток по цялата дължина на накрайника.
  • Най-новата технология на горелката осигурява оптимална температура на водата за отстраняване на плевели (до 98°C).
Компактен дизайн на накрайника за плевели.
  • Компактният дизайн позволява използване в тесни пространства.
Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло (кг) 0,3
Тегло с опаковката (кг) 0,475
Сфера на приложение
  • Ефективно и удобно премахване на плевели.