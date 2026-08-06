WR 50 EASY!Lock
В комбинация с водоструйка с гореща вода от Kärcher, 50-сантиметровата приставка за премахване на плевели WR 50 е идеална за постигане на перфектни резултати.
Ефективно и безпроблемно премахване на плевелите: Просто прикрепете WR 50 за премахване на плевели към вашата водоструйка с гореща вода от Kärcher и премахнете напълно досадните плевели с лекота и за дълго време. Водоструйката осигурява оптимална температура от 98 ° C за отстраняване на плевелите, докато адаптерът на дюзата осигурява оптимален поток на водата при ширината на дюзите 50 cm. Благодарение на адаптивния комплект за закрепване на колелото за струйника, вие също работите удобно и без умора за по-дълги периоди. Предлага се с адаптивно шаси и адаптер за дюзи.
Характеристики и предимства
Включен е адаптивен комплект за закрепване на колела.
- Удобна и безпроблемна работа при по-дълги периоди на употреба.
- Оптималното работно разстояние от земята е гарантирано по всяко време.
Оптимизирана съвместимост на уреда за почистване с високо налягане и накрайника за плевели за ефективно премахване на плевели.
- Вграденият адаптер за дюзи гарантира правилния обем вода според използваният уред за почистване с високо налягане.
- Най-новата технология на горелката осигурява оптимална температура на водата за отстраняване на плевели (до 98°C).
Компактен дизайн на накрайника за плевели.
- Компактният дизайн позволява използване в тесни пространства.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло (кг)
|2,2
|Тегло с опаковката (кг)
|3,5
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Ефективно и удобно премахване на плевели.