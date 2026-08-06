Ефективно и безпроблемно премахване на плевелите: Просто прикрепете WR 50 за премахване на плевели към вашата водоструйка с гореща вода от Kärcher и премахнете напълно досадните плевели с лекота и за дълго време. Водоструйката осигурява оптимална температура от 98 ° C за отстраняване на плевелите, докато адаптерът на дюзата осигурява оптимален поток на водата при ширината на дюзите 50 cm. Благодарение на адаптивния комплект за закрепване на колелото за струйника, вие също работите удобно и без умора за по-дълги периоди. Предлага се с адаптивно шаси и адаптер за дюзи.