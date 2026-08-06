Горещ восък RM 41, 10л
Средство за консервиране и обработка на боядисани повърхности с високо съдържание на естествен карнаубски восък. Създава покритие със силен гланц.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|5
|Тегло (кг)
|9,91
|Тегло с опаковката (кг)
|10,713
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
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Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- консервиране на превозни средства
- консервиране на уреди и машини