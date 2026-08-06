Горещ восък RM 41, 10л

Средство за консервиране и обработка на боядисани повърхности с високо съдържание на естествен карнаубски восък. Създава покритие със силен гланц.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 5
Тегло (кг) 9,91
Тегло с опаковката (кг) 10,713
Размери (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Горещ восък RM 41, 10л
Горещ восък RM 41, 10л
Горещ восък RM 41, 10л
Горещ восък RM 41, 10л

Видео

Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • консервиране на превозни средства
  • консервиране на уреди и машини
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