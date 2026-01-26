Препарат за отстраняване на мазнини и грес Extra RM 31, 2.5л
Силно концентриран препарат за дълбоко почистване с водоструйка. Ефективно отстранява упорити замърсявания, напр. масла, мазнини, катран, сажди и смола, при всякакви температури.
Нашият почистващ препарат за масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 наистина оправдава името си и разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди от дим и смола, привидно без никакви усилия. Силно концентрираният, икономичен почистващ препарат за водоструйки може да се използва във всички температурни диапазони - включително в етапа на пара при 150 °C - и предлага мощно почистващо действие. Като идеален дълбоко почистващ препарат, подходящ за измиване на двигатели и почистване на части в сервизи или в земеделски стопанства, той впечатлява и в други области, например при почистване на фасади при отстраняване на замърсявания, причинени от емисии, птичи изпражнения или остатъци от насекоми, а също така може да се използва за почистване на вътрешността на резервоари в хранително-вкусовата промишленост. Препаратът за почистване на масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 не съдържа силикон, бързо отделя маслото и водата в маслоуловителя и оставя след себе си приятен свеж аромат.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|13
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,05
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Основно почистване
- Почистване на съдове и резервоари
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Автоцистерни за хранителни продукти
- Почистване на фасади