Препарат за системна грижа RM 110, 10л

Защита срещу котлен камък за пароструйки. Новата формула предлага освен подобрена защита срещу отлагания на котлен камък (до 150 °C) и защита срещу корозия за всички детайли в контакт с водата на уредите HDS.