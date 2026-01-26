Препарат за системна грижа RM 110, 10л

Защита срещу котлен камък за пароструйки. Новата формула предлага освен подобрена защита срещу отлагания на котлен камък (до 150 °C) и защита срещу корозия за всички детайли в контакт с водата на уредите HDS.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 10,17
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,993
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • обезмасляване, фосфатиране
  • Почистване на повърхности
  • пекуща поддръжка на машини, защита срещу котлен камък
