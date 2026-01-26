Препарат за системна грижа RM 110, 10л
Защита срещу котлен камък за пароструйки. Новата формула предлага освен подобрена защита срещу отлагания на котлен камък (до 150 °C) и защита срещу корозия за всички детайли в контакт с водата на уредите HDS.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|10,17
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,993
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- обезмасляване, фосфатиране
- Почистване на повърхности
- пекуща поддръжка на машини, защита срещу котлен камък