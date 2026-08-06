Препарат за системна грижа RM 110, 20л
Защита срещу котлен камък за пароструйки. Новата формула предлага освен подобрена защита срещу отлагания на котлен камък (до 150 °C) и защита срещу корозия за всички детайли в контакт с водата на уредите HDS.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|20,34
|Тегло с опаковката (кг)
|21,585
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 250 x 420
Качества
- Цялостна защита и грижа за горещи води почистващи устройства с високо налягане
- ефективно защитава отоплителната серпентина срещу образуване на котлен камък
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Без фосфати
- Без NTA
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- обезмасляване, фосфатиране
- Почистване на повърхности
- пекуща поддръжка на машини, защита срещу котлен камък