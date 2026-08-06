Препарат за системна грижа RM 110, 20л

Защита срещу котлен камък за пароструйки. Новата формула предлага освен подобрена защита срещу отлагания на котлен камък (до 150 °C) и защита срещу корозия за всички детайли в контакт с водата на уредите HDS.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 20,34
Тегло с опаковката (кг) 21,585
Размери (Д × Ш × В) (мм) 230 x 250 x 420
Качества
  • Цялостна защита и грижа за горещи води почистващи устройства с високо налягане
  • ефективно защитава отоплителната серпентина срещу образуване на котлен камък
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без фосфати
  • Без NTA
Препарат за системна грижа RM 110, 20л
Препарат за системна грижа RM 110, 20л
Препарат за системна грижа RM 110, 20л
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • обезмасляване, фосфатиране
  • Почистване на повърхности
  • пекуща поддръжка на машини, защита срещу котлен камък
Аксесоари