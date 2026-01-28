PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 2.5л
Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|12,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Основно почистване
- Почистване на подове и повърхности