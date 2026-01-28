PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency , 2.5л

Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.