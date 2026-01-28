PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 2.5л

Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 12,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Основно почистване
  • Почистване на подове и повърхности