PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 10л

Активен концентрат за чистене под високо налягане запазващо материала за чистене на силни замърсявания от масла, мазнини и минерали. Подходящо за миене на превозни средства, миене на платна и миене на мотори. Поради eco!efficiency формулата особено продуктивно, силно изчиства и е екологично безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12
Тегло с опаковката (кг) 11,14
Качества
  • ефикасно екологично средство за чистене под високо налягане
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Ефективен при всякакви температури
  • екологично безвредно и запазващо материала
  • Приятен, свеж аромат
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Без фосфати
  • Без силикон
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 10л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 10л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 10л
PressurePro Активно средство за чистене, алкално, RM 81 eco!efficiency, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Основно почистване
  • Почистване на подове и повърхности
Аксесоари