PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л

Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 14
Тегло с опаковката (кг) 3,12
Качества
  • ефикасно екологично средство за чистене под високо налягане
  • Разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
  • Ефективен при всякакви температури
  • Приятен, свеж аромат
  • Без фосфати
  • Без силикон
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Основно почистване
  • Почистване на съдове и резервоари
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Автоцистерни за хранителни продукти
  • Почистване на фасади
Аксесоари