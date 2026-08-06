PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5л
Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|14
|Тегло с опаковката (кг)
|3,12
Качества
- ефикасно екологично средство за чистене под високо налягане
- Разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
- Ефективен при всякакви температури
- Приятен, свеж аромат
- Без фосфати
- Без силикон
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Основно почистване
- Почистване на съдове и резервоари
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Автоцистерни за хранителни продукти
- Почистване на фасади