PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л
Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,98
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Основно почистване
- Почистване на съдове и резервоари
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Автоцистерни за хранителни продукти
- Почистване на фасади