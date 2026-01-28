PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л

Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,98
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10л
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Основно почистване
  • Почистване на съдове и резервоари
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Автоцистерни за хранителни продукти
  • Почистване на фасади
Аксесоари