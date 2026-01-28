PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency , 10л

Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.