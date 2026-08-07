Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 10
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|220
|Longueur (m)
|20
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/12 C+
- HD 5/12 C+ avec FR Classic
- HD 5/12 CX+
- HD 5/12 CX+ avec FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 8/20 G
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 8/18-4 MXA Plus
- Tête de nettoyage HKF 30/14-E
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX+
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gaz
- HDS 12/14-4 St Gaz GPL
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Pièces de rechange Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
Pièces de rechange d'origine Kärcher
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