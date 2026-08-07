Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 220
Longueur (m) 20
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 5.5
Appareils compatibles
Pièces de rechange Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Pièces de rechange d'origine Kärcher
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