Notre détergent moussant RM 59 PressurePro, acide, sans colorants ni parfums, contient une combinaison performante d'acides naturels formique et citrique dont l'association avec des agents tensioactifs renforçateurs de mousse élimine de manière fiable même les salissures très adhérentes. À cet effet, le détergent forme une couche de mousse stable (y compris sur les surfaces verticales) avec un pouvoir nettoyant intensif, mais néanmoins facile à rincer. Les résidus de tartre de lait et de bière, de rouille, de graisses, de protéines, de calcaire et autres souillures minérales ainsi que les résidus de pulvérisation, provenant par exemple d'insecticides, sont intégralement éliminés. Avec les produits RM 57, RM 58 et RM 59 PressurePro, Kärcher propose une gamme de détergents moussants pour les applications haute pression dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines dans la gastronomie, chez les traiteurs, dans les cantines, les cuisines industrielles, les boucheries, les abattoirs et les boulangeries, disposant d'une confirmation de conformité HACCP de l'institut Fresenius. Selon les besoins et l'objectif prévu, ils sont utilisables pour le nettoyage des surfaces, des murs, des sols, des tapis de transport, des machines, des appareils, des caisses, des cuves de produits agroalimentaires et des fûts ainsi que des chambres froides.