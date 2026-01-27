Grâce à son pH neutre et à ses propriétés respectueuses des matériaux, notre détergent moussant RM 57 PressurePro est adapté à un nettoyage à la fois en profondeur et en douceur de pratiquement toutes les surfaces. Il forme une couche de mousse stable d'une grande puissance de nettoyage tout en restant facile à rincer. Ainsi, il permet une élimination fiable des salissures typiques des secteurs transformant des produits agroalimentaires telles que les résidus d'huile, de graisse, de protéines, de farine, de gluten, de semoule, de vin, de jus ou de bière. Avec les produits RM 57, RM 58 et RM 59 PressurePro, Kärcher propose une gamme de détergents moussants pour les applications haute pression dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines dans la gastronomie, chez les traiteurs, dans les cantines, les cuisines industrielles, les boucheries, les abattoirs et les boulangeries, disposant d'une confirmation de conformité HACCP de l'institut Fresenius. Selon les besoins et l'objectif prévu, ils sont utilisables pour le nettoyage des surfaces, des murs, des sols, des tapis de transport, des machines, des appareils, des caisses, des cuves de produits agroalimentaires et des fûts ainsi que des chambres froides.