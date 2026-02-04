Glass Finisher 3-in-1 RM 627, 1l
Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschaften
- Streifenfreies Abledern der Glasflächen
- Zuverlässiger Schutz vor Wiederverschmutzung
- Bis zu 30 % Zeitersparnis
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.59 MD
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden
- K 3.550
- K 3.68 MD
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.900 M
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD WRC
- K 3.96 M plus
- K 3.98 M
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home T 350
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.88 M T100
- K 4.900M T300
- K 4.91MD
- K 4.98 M
- K 4.990 MD T 250
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M Plus
- K 5.520 T400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85M Plus
- K 5.86 MD T 250 HC 60
- K 5.91 MD
- K 6.300
- K 6.50M plus
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.80M
- K 6.85M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 MX
- K 7.400
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.80M PLUS
- K 7.85M
- K 7.91MD
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Große, schwer erreichbare Glasflächen
- Wintergärten