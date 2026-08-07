Strahlrohre oder Servo-Control-Regler, die über EASY!Lock verfügen, verbinden Sie mittels dieses Adapters mit Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.