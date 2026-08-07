Adapter 3 M22IG-TR22AG

Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu

Strahlrohre oder Servo-Control-Regler, die über EASY!Lock verfügen, verbinden Sie mittels dieses Adapters mit Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
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