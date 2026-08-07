Adaptateur 3 M22IG-TR22AG

Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Appareils compatibles