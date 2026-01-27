Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus
La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.
Alta presión frente a la suciedad intensa: la potente escoba de exterior PS 30 Plus es idónea para la eliminación de suciedad resistente en superficies de pequeño y mediano tamaño. Las tres boquillas de alta presión incorporadas no solo garantizan resultados brillantes, sino que ofrecen también el rendimiento en superficie óptimo. Para limpiar todas las esquinas y bordes de forma efectiva es posible inclinar la boquilla lateral 40 grados. El usuario queda protegido al mismo tiempo contra posibles salpicaduras de agua. Una ventaja adicional: gracias a su forma compacta, la PS 30 Plus es idónea para la limpieza de escalones. También el cabezal de cepillos de la potente escoba de exterior ofrece un uso móvil y flexible: puede girarse 360 grados para llegar a puntos de difícil acceso. Tras la limpieza, el labio de goma elimina el agua de todas las superficies lisas. Se evita así la acumulación de agua sucia y las superficies pueden ser empleadas de forma inmediata.
Características y ventajas
Boquilla lateral orientableLimpieza perfecta y sin salpicaduras de todas las esquinas y bordes.
Cabezal de cepillo con giro a 360°Para una flexibilidad máxima en puntos de difícil acceso.
Anillo de cerdas (también en la boquilla lateral)Protección contra las salpicaduras de agua independientemente de la posición de la boquilla.
Tres boquillas de alta presión
- Limpieza efectiva de suciedad resistente.
Forma compacta
- Permite una limpieza cómoda en lugares estrechos.
Combinación de alta presión y presión manual del cepillo
- Garantiza una limpieza especialmente efectiva en comparación con los cepillos convencionales.
Labio rascador
- Sencilla eliminación del agua sucia. Puede reemplazarse sin herramientas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 2 Battery Set
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 2
- K 2 Power Control
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.325
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.710 T 400
- K Mini
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Balcón
- Entradas (de patio)
RECAMBIOS Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.