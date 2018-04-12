Kit d'adaptateur pour la fonction soufflerie
Permet de gonfler et de dégonfler sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher.
La large gamme d'application des aspirateurs eau et poussières Kärcher est encore élargie avec le kit d'adaptateur pour la fonction de soufflerie. Si le tuyau d'aspiration est raccordé à la fonction de soufflerie, l'appareil gonfle sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, les bouées de piscine ou même les bateaux gonflables. Lorsque le tuyau d'aspiration est raccordé à la prise d'aspiration de l'appareil, alors les produits sont dégonflés ! Le kit d'adaptateur contient : un adaptateur pour raccorder au tuyau d'aspiration, trois tailles différentes d'embouts (S, M et L) compatibles avec une large gamme de produits gonflables.
Caractéristiques et avantages
Gonflage à l'aide de la fonction de soufflerie de l'aspirateur eau et poussières.
- Gain de temps et d'efforts par rapport au gonflage manuel.
Dégonflage à l'aide de la fonction d'aspiration de l'aspirateur eau et poussières.
- Dégonflage rapide et pratique par rapport au dégonflage manuel.
Le kit d'accessoires contient l'adaptateur ainsi que 3 tailles de buses différentes.
- Adaptateur pour raccorder au tuyau d'aspiration.
- Les trois tailles de buses incluses (S, M et L) sont compatibles avec les embouts d'un grand nombre de produits gonflables et peuvent facilement être mises sur l'adaptateur.
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Diamètre nominal standard (mm)
|NW 35
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|110 x 70 x 80
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- KWD 2 V-12/4/18 (BYYY)
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Classic
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 Control S 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Large gamme de produits gonflables tels que matelas pneumatiques, piscines, bateaux gonflables...