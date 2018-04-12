La large gamme d'application des aspirateurs eau et poussières Kärcher est encore élargie avec le kit d'adaptateur pour la fonction de soufflerie. Si le tuyau d'aspiration est raccordé à la fonction de soufflerie, l'appareil gonfle sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, les bouées de piscine ou même les bateaux gonflables. Lorsque le tuyau d'aspiration est raccordé à la prise d'aspiration de l'appareil, alors les produits sont dégonflés ! Le kit d'adaptateur contient : un adaptateur pour raccorder au tuyau d'aspiration, trois tailles différentes d'embouts (S, M et L) compatibles avec une large gamme de produits gonflables.