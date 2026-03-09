FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra

Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.

Ακροφύσιο αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean με Αφρό Καθαρισμού Ultra. Το γρήγορο σύστημα αλλαγής για την εφαρμογή καθαριστικού επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών καθαριστικών με ένα μόνο κλικ. Η δοσολογία του καθαριστικού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα από το ακροφύσιο αφρού (κίτρινο κουμπί). Το επίπεδο της δέσμης μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται. Κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ2–Κ7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμο ακροφύσιο αφρού
  • Παραγωγή και εφαρμογή ισχυρού αφρού.
Στο κιτ
  • Πρακτικό κιτ με διάφορα καθαριστικά.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
  • Γρήγορη και βολική αλλαγή του καθαριστικού με ένα μόνο κλικ.
Δοσολογία καθαριστικού
  • Η κατανάλωση των καθαριστικών εξαρτάται από τη χρήση.
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
  • Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 1,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 102 x 201 x 260
Συμβατότητα Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Τροχόσπιτα