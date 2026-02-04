G 180 Q Quick Connect trigger gun
Νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Quick Connect για άνετο και εργονομικό καθαρισμό με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Το πιστόλι ψεκασμού G 180 Q προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό του. Χάρη στον βελτιστοποιημένη κατασκευή του πιστολιού, ο εργονομικός καθαρισμός γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Για ακόμη πιο αποδοτικό καθαρισμό, το απορρυπαντικό μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας μέσω του πιστολιού, εφόσον το πλυστικό μηχάνημα διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού. Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά επιτρέπει την εύκολη ασφάλιση της σκανδάλης, ενώ ο πρακτικός αντάπτορας Quick Connect διευκολύνει τη γρήγορη σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Το πιστόλι ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Εφαρμογή απορρυπαντικού χωρίς ράβδο ψεκασμού, απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Ακροφύσιο ξεβγάλματος απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης (χωρίς ράβδο ψεκασμού)
- Αποτελεσματική και γρήγορη απομάκρυνση της αποκολλημένης βρωμιάς.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Η σκανδάλη του πιστολιού είναι μπλοκαρισμένη.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2–K 7 με προσαρμογέα Quick Connect
- Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση και αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|551 x 43 x 188
