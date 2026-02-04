Το πιστόλι ψεκασμού G 180 Q προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό του. Χάρη στον βελτιστοποιημένη κατασκευή του πιστολιού, ο εργονομικός καθαρισμός γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Για ακόμη πιο αποδοτικό καθαρισμό, το απορρυπαντικό μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας μέσω του πιστολιού, εφόσον το πλυστικό μηχάνημα διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού. Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά επιτρέπει την εύκολη ασφάλιση της σκανδάλης, ενώ ο πρακτικός αντάπτορας Quick Connect διευκολύνει τη γρήγορη σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Το πιστόλι ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.