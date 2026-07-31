Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione, 15 m

Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.

Il nostro avvolgitubo automatico viene fornito con un tubo ad alta pressione preassemblato (15 m) già avvolto, pronto all'uso subito dopo la realizzazione del montaggio a parete. Azionato da una molla in acciaio inossidabile di alta qualità, questo avvolgitubo riduce i tempi di preparazione prima e dopo le attività, contribuendo così ad aumentare la produttività. L'affidabile avvolgimento e svolgimento del tubo ad alta pressione assicura all'utente una gestione più semplice e confortevole, migliorando anche la sicurezza sul lavoro, evitando i rischi di inciampo.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 15
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 7,1

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
  • Tubo AP
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo