Con la bocchetta per pavimenti e la bocchetta per tappezzeria commutabili, il kit per la casa comprende accessori ideali per molte attività di pulizia domestica comuni. La bocchetta per pavimenti si attiva tramite un interruttore a pedale ed è adatta sia per i pavimenti in moquette che per i pavimenti duri, mentre la pratica bocchetta per tappezzeria con due sollevatori di fili è ideale per aspirare delicatamente i mobili imbottiti e altri rivestimenti.