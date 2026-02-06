Household kit
Pratico kit di accessori per passare dalla bocchetta per pavimenti asciutti a quella per tappezzeria. Adatto a tutti i bidoni aspiratutto e ai lavatappeto Kärcher H&G.
Con la bocchetta per pavimenti e la bocchetta per tappezzeria commutabili, il kit per la casa comprende accessori ideali per molte attività di pulizia domestica comuni. La bocchetta per pavimenti si attiva tramite un interruttore a pedale ed è adatta sia per i pavimenti in moquette che per i pavimenti duri, mentre la pratica bocchetta per tappezzeria con due sollevatori di fili è ideale per aspirare delicatamente i mobili imbottiti e altri rivestimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
- È dotato di un interruttore a pedale ergonomico che consente di regolare rapidamente e facilmente la bocchetta per pavimenti per diversi rivestimenti (ad esempio, moquette o laminato/parquet).
- I simboli per i tappeti e i pavimenti duri, già noti agli aspirapolvere a secco, rendono molto semplice la selezione dell'impostazione giusta.
Inclusa clip di parcheggio (utilizzabile solo per aspirapolvere WD)
- Se lo si desidera, può essere collegato alla bocchetta per pavimenti.
- Progettato per un facile e rapido parcheggio intermedio del tubo di aspirazione e della bocchetta durante le interruzioni del lavoro.
Bocchetta per tappezzeria con due alzafili
- Per una pulizia delicata e accurata di tappezzerie, mobili imbottiti e superfici tessili.
Kit di accessori per tutti gli aspiratutto e gli aspiratori lavatappeto Kärcher Home & Garden
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|3
|Larghezza nominale standard (mm)
|ID 35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 65 x 257
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Moquette
- Tappeti
- Pavimenti duri
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Materassi