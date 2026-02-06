Household kit

Pratico kit di accessori per passare dalla bocchetta per pavimenti asciutti a quella per tappezzeria. Adatto a tutti i bidoni aspiratutto e ai lavatappeto Kärcher H&G.

Con la bocchetta per pavimenti e la bocchetta per tappezzeria commutabili, il kit per la casa comprende accessori ideali per molte attività di pulizia domestica comuni. La bocchetta per pavimenti si attiva tramite un interruttore a pedale ed è adatta sia per i pavimenti in moquette che per i pavimenti duri, mentre la pratica bocchetta per tappezzeria con due sollevatori di fili è ideale per aspirare delicatamente i mobili imbottiti e altri rivestimenti.

Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
  • È dotato di un interruttore a pedale ergonomico che consente di regolare rapidamente e facilmente la bocchetta per pavimenti per diversi rivestimenti (ad esempio, moquette o laminato/parquet).
  • I simboli per i tappeti e i pavimenti duri, già noti agli aspirapolvere a secco, rendono molto semplice la selezione dell'impostazione giusta.
Inclusa clip di parcheggio (utilizzabile solo per aspirapolvere WD)
  • Se lo si desidera, può essere collegato alla bocchetta per pavimenti.
  • Progettato per un facile e rapido parcheggio intermedio del tubo di aspirazione e della bocchetta durante le interruzioni del lavoro.
Bocchetta per tappezzeria con due alzafili
  • Per una pulizia delicata e accurata di tappezzerie, mobili imbottiti e superfici tessili.
Kit di accessori per tutti gli aspiratutto e gli aspiratori lavatappeto Kärcher Home & Garden
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 3
Larghezza nominale standard (mm) ID 35
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 65 x 257
Aree di applicazione
  • Moquette
  • Tappeti
  • Pavimenti duri
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Materassi