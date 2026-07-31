Kit di allestimento 2
Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.
Utilizza la tecnologia EASY! Force, ma mantieni il pulitore ad alta pressione Kärcher esistente: EASY! Force kit di conversione 2 con tutte le parti compatibili fino all'ugello. Il kit di conversione include la pistola ad alta pressione EASY! Force (4.118-005), una lancia a spruzzo lunga 1050 mm (4.112-000) con connessioni EASY! Lock, tubo flessibile ad alta pressione da 10 metri con larghezza nominale 8 e adatto per a 315 bar di pressione di lavoro, l'adattatore 2 (4.111-030) per il collegamento della macchina e l'adattatore 8 (4.111-036) per gli ugelli ad alta pressione con attacco M 18 × 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 M
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600