Kit di allestimento 2

Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.

Utilizza la tecnologia EASY! Force, ma mantieni il pulitore ad alta pressione Kärcher esistente: EASY! Force kit di conversione 2 con tutte le parti compatibili fino all'ugello. Il kit di conversione include la pistola ad alta pressione EASY! Force (4.118-005), una lancia a spruzzo lunga 1050 mm (4.112-000) con connessioni EASY! Lock, tubo flessibile ad alta pressione da 10 metri con larghezza nominale 8 e adatto per a 315 bar di pressione di lavoro, l'adattatore 2 (4.111-030) per il collegamento della macchina e l'adattatore 8 (4.111-036) per gli ugelli ad alta pressione con attacco M 18 × 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo