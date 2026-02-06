Prolunga da 0,5m per tubo di aspirazione compatibile con aspiratori solidi liquidi WD
Pratica prolunga rigida per tubo di aspirazione compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD, con lunghezza di 0,5m e diametro da 35mm.
La prolunga del tubo di aspirazione permette di aspirare anche in punti di difficile accesso, come soffitti alti, angoli o dietro a mobili pesanti. Il tubo di aspirazione è lungo 0,5m e ha una larghezza nominale di 35 mm. La prolunga è compatibile con i tubi di aspirazione di tutti gli aspiratori solidi liquidi WD.
Caratteristiche e vantaggi
Per aree difficilmente accessibili, ad esempio soffitti alti, vetrate, lucernari ecc.
Compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|480 x 40 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 5 V-25/5/22 (BYY)
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 1 Battery
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 2-18 V-12/18
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 + bocchetta lunga flessibile
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Set
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium