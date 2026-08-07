Aanbouwset schuimsproeier

Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier

Schuimreinigingsmiddelen-set. De schuimsproeier is ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes en in de voedingsindustrie of overal waar en lange inwerktijd noodzakelijk is. Aansluiting op de spuitlans (vervangt de hogedruksproeier).

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset schuimsproeier 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.