Afvoerreinigingslans

De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 960
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Afvoerreinigingslans 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

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