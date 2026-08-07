Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar

Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.