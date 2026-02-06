Vliesfilterzak WD 2/3 4st
De extreem scheurvaste vliesfilterzakken KFI 357 zuigen met gemak droog vuil op. Geschikt voor Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en stofzuigers.
De extreem scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken KFI 357 overtuigen tijdens het gebruik door een hoge zuigkracht en stoffiltratie. Ze zijn bovendien ontworpen voor intensief gebruik, bijvoorbeeld voor het opzuigen van grof en vochtig vuil. Speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 en MV 3, evenals voor de Kärcher-waszuigers SE 4, SE 4001 en SE 4002. Leveringsomvang: 4 zakken.
Kenmerken en voordelen
Drielaags vliesmateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Geschikt voor Kärcher tapijtreiniger SE 4, SE 4001, SE 4002
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 200 x 12
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3
- WD 3 + zuigborstelset
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P Extension kit
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil