Waterfijnfilter universeel, 25 μm

Water-fijnfilter, maaswijdte 25 μm, max. temperatuur 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter.

Het water-fijnfilter heeft een maaswijdte van 25 μm en is geschikt voor temperaturen tot maximaal 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Voor montage op de inlaat van het apparaat. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter.

Specificaties

Technische gegevens

Wateraansluiting (duim) 3/4″ / 1″
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,5
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