Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.