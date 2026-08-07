Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 / 60 / 250
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Reserveonderdelen Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.