Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 20l

Visokoefikasno, nežno i biorazgradivo sredstvo za čišćenje bez ostataka i tragova, za čišćenje solarnih i fotonaponskih sistema, kao i za staklene površine.

Efikasno u ekstremno malim dozama (od 0,125%), priuštivo, moćno i savršeno za Kärcher iSolar sistem: Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99 odlikuje se čišćenjem solarnih i fotonaponskih sistema bez ostataka i tragova, kao i staklenih površina. Sredstvo, koje je pogodno za vodu svake tvrdoće, veoma je efikasno, nežno i biorazgradivo. Ono bezbedno i pouzdano uklanja uporne fleke od ptičjeg izmeta, polena, čađi i prašine. Inovativna i veoma blaga formula PressurePro RM 99 sredstva za čišćenje pogodna je čak i za aluminijumske okvire i konstrukcije, gde formirajući ravnomeran, ujednačen film na površini sprečava nakupljanje kamenca i poboljšava klizno svojstvo četke za pranje - za nežno čišćenje površine bez ispiranja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
pH vrednost 9
Težina sa ambalažom (kg) 21,2
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Solarni i fotonaponski sistemi
